Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Berpidato di PBB, Prabowo Sebut RI Swasembada Beras hingga Mengekspor ke Negara Lain

Rabu, 24 September 2025 – 11:15 WIB
Berpidato di PBB, Prabowo Sebut RI Swasembada Beras hingga Mengekspor ke Negara Lain - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) kemarin. Foto: Dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia di era kepemimpinannya berhasil memproduksi beras hingga mencatatkan cadangan pangan tertinggi.

Pemerintah Republik Indonesia pun mulai mengekspor beras ke negara-negara yang membutuhkan, salah satunya ialah Palestina.

"Kami kini swasembada beras dan mulai mengekspor ke negara lain yang membutuhkan, termasuk Palestina,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9).

Baca Juga:

Prabowo pun mengatakan bahwa Indonesia membangun rantai pangan yang tangguh, memperkuat produktivitas petani, dan berinvestasi dalam pertanian cerdas-iklim untuk menjamin ketahanan pangan generasi mendatang.

“Kami yakin dalam beberapa tahun Indonesia akan menjadi lumbung hijau dunia,” ungkap Prabowo.

Ketua umum Partai Gerindra itu juga berbicara mengenai krisis iklim global.

Baca Juga:

Menurut Prabowo, Indonesia sebagai negara kepulauan begitu merasakan dampak perubahan iklim, contohnya ialah naiknya permukaan air laut di pantai utara Jakarta.

Oleh karena itu, pemerintah akan membangun Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa hampir sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Jawa Timur.

Prabowo Subianto memamerkan bahwa Indonesia di era kepemimpinannya berhasil swasembada beras hingga mencatat cadangan pangan tertinggi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  pidato Prabowo  PBB  swasembada beras  ekspor beras  krisis iklim 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp