Berpisah dengan Persija, Allano Ungkap Keinginan yang Tak Terwujud

Selasa, 02 Juni 2026 – 07:40 WIB

jpnn.com - Masa depan Allano Lima bersama Persija Jakarta akhirnya menemui titik akhir.

Winger asal Brasil tersebut memastikan tidak akan lagi berseragam Macan Kemayoran pada musim depan.

Perpisahan itu terasa emosional karena Allano mengaku meninggalkan Persija dengan perasaan yang campur aduk.

Pemain berusia 31 tahun itu menyebut kesempatan membela klub ibu kota menjadi salah satu pengalaman berharga dalam perjalanan kariernya.

"Saya harus menulis salah satu perpisahan tersulit dalam karier saya. Mengenakan seragam Persija Jakarta merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan yang akan selalu saya simpan di hati selamanya," tulis Allano pada media sosialnya.

Keputusan berpisah ini cukup menyita perhatian. Sebab, sepanjang musim 2025/26, Allano termasuk salah satu pemain yang memiliki kontribusi besar bagi Persija.

Dalam 29 penampilan di Super League, Allano mampu menghasilkan sembilan gol dan sembilan asis.

Catatan tersebut menempatkannya sebagai salah satu pemain paling produktif di skuad Macan Kemayoran musim lalu.