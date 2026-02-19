Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Berpotensi Kebakaran, Sejumlah Mobil BMW Kena Recall, Termasuk di RI

Kamis, 19 Februari 2026 – 11:17 WIB
Berpotensi Kebakaran, Sejumlah Mobil BMW Kena Recall, Termasuk di RI - JPNN.COM
BMW Seri 5 terbaru. Foto: BMW

jpnn.com, JAKARTA - BMW Group Indonesia mengumumkan penarikan kembali atau recall dari sejumlah model mobilnya secara global.

Setidaknya ratusan ribu unit kendaraan yang direcall berpotensi terdampak komponen starter, yang berisiko terjadi kebakaran.

Director of Communications BMW Group Indonesia, Jodie O'tania mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga standar keselamatan dan kualitas produk.

Baca Juga:

"BMW Group tengah melaksanakan kampanye layanan preventif secara global untuk sejumlah terbatas kendaraan BMW, termasuk kendaraan di Indonesia," ujar Jodie melalui keterangan resmi kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan mobil yang terdampak diproduksi antara Juli 2020 hingga Juli 2022.

Hasil pemeriksaan kualitas internal menunjukkan pada kendaraan tertentu, setelah penggunaan mesin dalam jangka waktu tertentu dengan frekuensi yang tinggi. Salah satu komponen di dalam motor starter dapat mengalami keausan.

Baca Juga:

Dia menyebut, kondisi ini dapat menyebabkan mesin menjadi lebih sulit untuk dihidupkan.

Menurut dia, dalam situasi yang sangat jarang terjadi selama kendaraan dioperasikan, gangguan pada komponen starter tersebut dapat muncul.

BMW Group Indonesia mengumumkan penarikan kembali atau recall dari sejumlah model mobilnya secara global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BMW  mobil BMW  recall  motor starter 
BERITA BMW LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp