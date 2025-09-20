Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Berproses di PPP dari Bawah, Mardiono Didukung DPW NTT Jadi Ketum

Sabtu, 20 September 2025 – 19:36 WIB
Para ulama dan kiai di Jawa Timur mendoakan Muhamad Mardiono menjadi ketum PPP. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - DPW PPP NTT menjadi satu di antara peserta Muktamar X yang menyatakan dukungan untuk Muhamad Mardiono bisa menjadi ketum parpol berlambang Kakbah. 

Diketahui, Muktamar X PPP akan dilaksanakan pada 27–29 September 2025 di Jakarta dengan agenda menentukan ketum definitif. 

Ketua DPW PPP NTT Djainudin Lonek menyebut Mardiono ialah kader internal dari partai berkelir hijau, sehingga pantas menjadi ketum.

"Mardiono itu kader murni PPP," kata Lonek kepada awak media, Sabtu (20/9).

Dia mengatakan Mardiono ialah figur yang berproses di PPP dari level bawah hingga atas, sehingga layak didukung menjadi Ketum PPP.

"Berkarier dari bawah, dan punya ikatan emosional yang kuat dengan struktur partai," ungkap Lonek.

Belakangan, nama eks Mendag Agus Suparmanto muncul dari persaingan menjadi Ketum PPP menyambut Muktamar X.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai Agus sebenarnya memiliki hambatan untuk terpilih sebagai Ketum PPP, karena pernah terlait dengan beberapa kasus.

