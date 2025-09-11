Close Banner Apps JPNN.com
Bersahabat, Tamara Tyasmara Akui Sulit Tahan Tawa saat Syuting Bareng Soraya Rasyid

Kamis, 11 September 2025 – 10:57 WIB
Jumpa pers sinetron Rindu Tak Berujung di Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Tamara Tyasmara akan kembali menghiasi layar kaca melalui sinetron terbarunya, yakni Rindu Tak Berujung.

Dalam sinetron yang diproduksi oleh Verona Picture ini, Tamara memerankan karakter utama bernama Laras, yang kisahnya penuh liku dan drama.

Kendati cerita sinetronnya penuh banyak tantangan, Tamara mengaku menghadapi tantangan unik saat beradu akting dengan sahabatnya, Soraya Rasyid di lokasi syuting.

Tamara Tyasmara mengaku kesulitan menahan tawa saat harus berakting serius bersama Soraya Rasyid.

Kedekatan mereka sebagai sahabat membuat suasana syuting menjadi penuh canda, bahkan di momen yang seharusnya emosional.

"Aku enggak kuat lihat dia, aku tuh kan receh banget, ya, jadi aku kalau lihat dia bawannya mau ketawa terus, padahal enggak ada yang lucu," ujar Tamara di kawasan Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini.

Menariknya, Tamara mengungkapkan baru mengetahui fakta akan beradu akting dengan Soraya Rasyid saat keduanya bertemu secara tidak sengaja di lokasi screen test.

Momen tersebut menjadi kejutan yang menyenangkan sekaligus lucu bagi Tamara.

Main sinetron bareng sahabat, Tamara Tyasmara mengaku sulit menahan tawa saat syuting dengan Soraya Rasyid.

