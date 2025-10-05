Bersaing di Pasar Global, IFP Vannoe Kantongi Sertifikat Postel

jpnn.com, JAKARTA - Vannoe kembali menunjukkan komitmennya dengan membuat inovasi di bidang visual audio, dengan menghadirkan Interactive Flat Panel (IFP).

IFP diklaim sebagai salah satu produk inovasi All-in-One Pertama di Asia Tenggara, yang menghadirkan layar sentuh pintar dengan keunggulan soundbar + woofer terintegrasi.

Inovasi besutan Vannoe tersebut ditampilkan di Jakarta Illustration & Creative Arts Fair (JICAF) 2025 yang berlangsung pada 18 September – 5 Oktober di The Space, Senayan City.

CEO PT Arora Kreatif Indonesia Gunanjar Barokah menegaskan kehadiran teknologi terkini tersebut dapat membuka jalan untuk interaksi lebih efektif.

Teknologi dapat memudahkan komunikasi, kolaborasi hingga kreasi dalam berbagai ruang rapat perusahaan, ruang kelas pendidikan, hingga pameran kreatif.

“Saya melihatnya bukan hanya sebagai perangkat. Tetapi sebagai media kolaborasi yang bisa menyatukan ide-ide dari berbagai disiplin ilmu,” kata Gunanjar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Baca Juga: Penjualan BYD Group Mengalami Penurunan Secara Global

Soundbar yang dilengkapi subwoofer berdesain ringkas ini dirancang untuk menghasilkan kualitas suara profesional dengan tenaga optimal.

Pemasangannya sangat praktis, cukup dipasang pada bracket yang sama dengan layar, dan unit ini sudah menyertakan dua mikrofon nirkabel.