Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Bersaksi di MKD, Pemain Orkestra Senang Lihat Respons Peserta Sidang Tahunan MPR

Senin, 03 November 2025 – 19:01 WIB
Bersaksi di MKD, Pemain Orkestra Senang Lihat Respons Peserta Sidang Tahunan MPR - JPNN.COM
Suasana saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/app.

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Universitas Pertahanan (Unhan) Letkol TNI Suwarko turut menjadi saksi dalam sidang yang dilaksanakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11).

MKD pada Senin ini menggelar sidang dengan teradu lima anggota DPR nonaktif, yakni Adies Kadir, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Ahmad Sahroni. 

Suwarko dalam kesaksiannya saat sidang mengaku merasa dihargai oleh para peserta Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 15 Agustus 2025.

Baca Juga:

Sebab, kata dia, para peserta sidang berjoget saat Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan memainkan lagu.

"Kami senang, ya, kami mendapat respons seperti itu, mereka langsung ada yang berdiri, ada yang joget, ada yang ikut menyanyi, kami merasa senang tepuk tangan meriah," kata Suwarko.

Dia mengatakan respons peserta sidang dan tamu undangan yang berjoget menjadi bentuk penghormatan terhadap Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan.

Baca Juga:

Terlebih lagi, kata Suwarko, pihak orkestra membawakan lagu yang yang menggambarkan kegembiraan menyambut peringatan HUT ke-80 RI.

Adapun, Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan ialah pihak yang tampil saat Sidang Tahunan MPR dan memainkan sejumlah lagu.

Koordinator orkestra merasa dihargai peserta Sidang Tahunan MPR dengan berjoget ketika lagu bernada menggembirakan dibawakan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sidang MKD  Mahkamah Kehormatan Dewan  Unhan  Sidang Tahunan MPR  
BERITA SIDANG MKD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp