Bersama BAZNAS, Ivan Gunawan Kembali Bantu Palestina dengan 45.000 Liter Air Bersih

jpnn.com, JAKARTA - Desainer sekaligus selebritas Ivan Gunawan, kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina.

Kali ini, melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, ia menyalurkan 45.000 liter air bersih dalam tahap kedua dan ketiga distribusi.

Ivan Gunawan, yang sebelumnya juga aktif dalam misi kemanusiaan ke Gaza, disebut memberikan kontribusi besar dalam penyaluran bantuan tersebut.

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menyampaikan apresiasinya atas kepedulian Ivan yang dinilai menjadi inspirasi bagi tokoh publik lain.

“Keterlibatan figur publik seperti Ivan Gunawan memberi pesan kuat bahwa kepedulian bisa diwujudkan oleh siapa saja. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas kontribusinya dalam membantu saudara-saudara kita di Palestina,” ujar Noor Achmad dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (8/9/2025).

Distribusi tahap kedua dilakukan di Al Thawrah Street, United Nation Building, Al Samer Area, Abu Hasierah Area, dan Al Sheikh Radwan Area.

Sebanyak 1.562 jiwa menerima rata-rata 16 liter air bersih per orang. Pada tahap ketiga, bantuan menjangkau Al Sheikh Radwan 3rd, Al Nabulsi, dan Al Wehda Street, dengan 1.250 jiwa penerima.

Menurut Noor Achmad, total ada 2.812 jiwa yang merasakan manfaat dari distribusi kali ini. Dia menegaskan bahwa kebutuhan air bersih sangat vital, terlebih di tengah situasi darurat akibat konflik berkepanjangan.