Bersama BAZNAS, Le Minerale Kirim 224.000 Liter Air Bersih ke Gaza

jpnn.com, JAKARTA - Le Minerale, merek air minum dalam kemasan asli Indonesia, bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan 224.000 liter atau setara 28 tangki air bersih untuk warga Gaza, Palestina.

Bantuan ini menjangkau empat titik di Distrik Syeikh Radwan, Jabaliya City, North Gaza, dengan total penerima manfaat 14.000 jiwa atau 2.800 kepala keluarga.

Marketing Director Le Minerale, Febri Satria Hutama, menyampaikan bahwa dukungan untuk Palestina bukan sekadar aksi sesaat, melainkan komitmen yang dijalankan perusahaan sejak beberapa tahun terakhir.

"Tahun ini, program sedekah botol bekas bersama BAZNAS berhasil menghimpun Rp 250 juta untuk warga Gaza,” ujar Febri Satria, dalam keterangan tertulis, Kamis (14/8).

Menurut Febri, krisis air bersih di Gaza membutuhkan penanganan segera.

Oleh karena itu, Le Minerale memastikan pengiriman 224.000 liter air bersih bersama BAZNAS dilakukan tepat sasaran, demi membantu warga yang terdampak kerusakan jaringan pipa, terbatasnya pasokan, dan blokade.

Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyebut kolaborasi ini sebagai wujud nyata kepedulian bangsa Indonesia terhadap Palestina.

Dia menegaskan, Le Minerale dipilih sebagai mitra karena merupakan produk asli Indonesia yang telah terverifikasi tidak memiliki afiliasi asing.