Bersama Blibli, Bank Jakarta Hadirkan Engagement Store di Jakarta Fair 2026

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta berkolaborasi bersama Blibli untuk menghadirkan engagement store di Hall C1 Anjungan Pemprov DKI Jakarta dalam Jakarta Fair 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran dari 11 Juni-12 Juli 2026.

Selain menyuguhkan transaksi yang modern, engagement store juga memanjakan masyarakat dengan pengalaman belanja dan transaksi yang unik serta berkesan.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo menyampaikan bahwa kolaborasi itu tidak hanya menjadi penambah daya tarik booth semata, melainkan upaya mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi kepada pengunjung Jakarta Fair 2026 secara langsung.

”Pengunjung Jakarta Fair dapat merasakan kemudahan sistem transaksi non-tunai Bank Jakarta," ungkap Agus dalam keterangan resmi.

Menurut Agus, Bank Jakarta bersama Blibli membawa konsep online to offline, dengan menghadirkan sejumlah produk elektronik ekslusif yang disediakan oleh BliBli sebagai platform e-commerce terbesar di Indonesia.

"Bank Jakarta juga menyiapkan promo diskon khusus bagi pengguna Kartu Debit Visa Bank Jakarta yang melakukan pembelian di Blibli," sambung Agus.

Bank Jakarta kembali memeriahkan gelaran Jakarta Fair 2026 dengan menghadirkan engagement store yang berlokasi di Hall C1, anjungan Pemprov DKI Jakarta.

Pengunjung Jakarta Fair juga dapat melakukan berbagai transaksi perbankan lainnya di Bank Jakarta Engagement Store di antaranya pembukaan rekening secara online melalui aplikasi JakOne Mobile, serta pengajuan kredit dan pembiayaan.