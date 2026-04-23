JPNN.com - Entertainment - Musik

Bersama Blippi, Yellowcard Rilis Bedroom Posters Versi Terbaru

Kamis, 23 April 2026 – 09:09 WIB
Yellowcard. Foto: Dok. Better Noise Music

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band pop-punk asal Amerika Serikat, Yellowcard, kembali menghadirkan kejutan bagi pendengar.

Yellowcard merilis versi terbaru dari single Bedroom Posters yang kini berkolaborasi dengan karakter edukasi global Blippi.

Lagu yang dirilis melalui Better Noise Music itu tetap mempertahankan energi khas pop-punk Yellowcard.

Menariknya, Yellowcard hadir dengan pendekatan yang lebih ramah keluarga berkat sentuhan Blippi. Lirik pun diadaptasi menjadi lebih playful dan edukatif, menjadikan lagu Bedroom Posters sebagai anthem seru yang bisa dinikmati anak-anak sekaligus orang tua.

Bedroom Posters (feat. Blippi) menjadi kolaborasi kedua setelah ‘Go Go Go’, sekaligus menandai eksplorasi baru Yellowcard dalam menjangkau generasi pendengar yang lebih muda.

Vokalis Yellowcard, Ryan Key, mengatakan bahwa proyek tersebut terasa personal, terutama sebagai seorang ayah yang ingin berbagi musik dengan anaknya.

"Bagian favorit saya dari proses ini adalah saat kami memberikan versi instrumental Bedroom Posters kepada tim Blippi dan membiarkan mereka sepenuhnya menulis ulang liriknya. Menurut saya, mereka berhasil melakukannya dengan sangat baik, dan semoga ini bisa menginspirasi generasi baru rocker cilik," ungkap Ryan Key.

Sementara itu, Blippi menyampaikan, bahwa musik adalah salah satu cara favorit untuk bermain dan berkolaborasi.

