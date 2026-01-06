Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Bersama Chloe Moriondo, Cavetown Hasilkan Sailboat

Selasa, 06 Januari 2026 – 07:17 WIB
Bersama Chloe Moriondo, Cavetown Hasilkan Sailboat - JPNN.COM
Cavetown dan Chloe Moriondo. Foto: Dok. Cavetown

jpnn.com, INGGRIS - Penyanyi asal Inggris, Cavetown atau Robin Skinner baru saja merilis lagu terbaru yang bertitel Sailboat.

Lagu tersebut merupakan hasil kolaborasi bersama Chloe Moriondo dan diproduseri bersama oleh Underscores.

Menggabungkan kilauan chiptune dengan tekstur hyperpop yang terdistorsi, Sailboat menangkap kegembiraan cemas cinta baru, momen rapuh ketika keinginan untuk melindungi seseorang membuat ragu untuk meninggalkan jejak.

Baca Juga:

Dibangun dari persahabatan, ketakutan menyakiti orang yang dicintai, dan kegembiraan kerentanan emosional, Sailboat menggabungkan narasi intim Cavetown dengan kehangatan Moriondo dan produksi glitchy yang eksploratif dari Underscores.

Bersamaan dengan perilisan lagu tersebut, Cavetown membagikan video resmi Sailboat.

Dia menyuguhkan sebuah visual yang memukau berlatar pantai yang tenang dan menampilkan Chloe Moriondo sebagai bintang tamu.

Baca Juga:

Video tersebut mencerminkan palet emosional lagu Sailboat, keduanya bergantian antara momen kesendirian dan koneksi, menirukan bermain gitar, dan mencelupkan kaki ke dalam air.

Cavetown, yang album-album sebelumnya mengeksplorasi kesepian dalam proses tumbuh dewasa, akhirnya terlihat bersenang-senang, menunjukkan kerentanan, dan membiarkan dirinya bahagia, semua tema yang menjadi benang merah dalam proyek terbarunya, Running With Scissors.

Penyanyi asal Inggris, Cavetown atau Robin Skinner baru saja merilis lagu terbaru yang bertitel Sailboat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cavetown  Robin Skinner  Chloe Moriondo  Sailboat 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp