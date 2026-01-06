Bersama Chloe Moriondo, Cavetown Hasilkan Sailboat
jpnn.com, INGGRIS - Penyanyi asal Inggris, Cavetown atau Robin Skinner baru saja merilis lagu terbaru yang bertitel Sailboat.
Lagu tersebut merupakan hasil kolaborasi bersama Chloe Moriondo dan diproduseri bersama oleh Underscores.
Menggabungkan kilauan chiptune dengan tekstur hyperpop yang terdistorsi, Sailboat menangkap kegembiraan cemas cinta baru, momen rapuh ketika keinginan untuk melindungi seseorang membuat ragu untuk meninggalkan jejak.
Dibangun dari persahabatan, ketakutan menyakiti orang yang dicintai, dan kegembiraan kerentanan emosional, Sailboat menggabungkan narasi intim Cavetown dengan kehangatan Moriondo dan produksi glitchy yang eksploratif dari Underscores.
Bersamaan dengan perilisan lagu tersebut, Cavetown membagikan video resmi Sailboat.
Dia menyuguhkan sebuah visual yang memukau berlatar pantai yang tenang dan menampilkan Chloe Moriondo sebagai bintang tamu.
Video tersebut mencerminkan palet emosional lagu Sailboat, keduanya bergantian antara momen kesendirian dan koneksi, menirukan bermain gitar, dan mencelupkan kaki ke dalam air.
Cavetown, yang album-album sebelumnya mengeksplorasi kesepian dalam proses tumbuh dewasa, akhirnya terlihat bersenang-senang, menunjukkan kerentanan, dan membiarkan dirinya bahagia, semua tema yang menjadi benang merah dalam proyek terbarunya, Running With Scissors.