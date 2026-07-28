Bersama Danantara, PNM Dorong Kemandirian Ekonomi Keluarga Prasejahtera

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperkuat perannya dalam meningkatkan ketahanan keuangan keluarga prasejahtera melalui pembiayaan ultra mikro yang dipadukan dengan pendampingan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari Danantara, PNM tidak hanya menyediakan akses permodalan tanpa agunan, tetapi juga membangun kapasitas pengelolaan keuangan bagi para nasabah.

Melalui program PNM Mekaar, jutaan nasabah mengikuti Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) yang tidak hanya menjadi sarana pembayaran angsuran, tetapi juga wadah pembelajaran mengenai pengelolaan keuangan, pengembangan usaha, dan penguatan jejaring antarpelaku usaha perempuan.

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PNM menilai pendekatan tersebut mampu membentuk disiplin finansial di kalangan nasabah. Kebiasaan menyisihkan sebagian pendapatan untuk memenuhi kewajiban angsuran secara bertahap berkembang menjadi budaya menabung dan mengelola keuangan keluarga secara lebih terencana.

Hasilnya, berdasarkan riset BRI Research Institute pada 2023, sebanyak 69,2 persen nasabah ultra mikro PNM mengalami peningkatan ketahanan keuangan.

Sebanyak 48,1 persen responden kini mampu mempertahankan kondisi keuangan keluarga selama satu hingga dua bulan tanpa tambahan pemasukan, meningkat dibandingkan sebelumnya yang rata-rata hanya bertahan satu hingga dua pekan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan penguatan pembiayaan ultra mikro harus memberikan manfaat yang lebih luas daripada sekadar akses permodalan.

"Penguatan pembiayaan ultra mikro harus mampu memperluas akses usaha masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga secara berkelanjutan," ujar Dony.