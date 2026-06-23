Bersama Danantara, PNM Perluas Harapan bagi 23,1 Juta Pengusaha Ultramikro

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperkuat kinerja dan tata kelola perusahaan sejak bergabung bersama Danantara.

Penguatan tersebut diiringi dengan perluasan manfaat pemberdayaan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro di berbagai daerah.

Hingga saat ini, PNM telah melayani 23,1 juta nasabah di seluruh Indonesia. Capaian tersebut menjadikan PNM sebagai lembaga pembiayaan dan pemberdayaan perempuan prasejahtera terbesar di dunia.

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PNM menyatakan kolaborasi dengan Danantara turut memperkuat tata kelola perusahaan melalui penyajian informasi yang lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan, sekaligus memperluas akses pembiayaan dan pendampingan bagi masyarakat prasejahtera.

Selain memperkuat tata kelola, PNM juga terus meningkatkan kualitas penyaluran pembiayaan agar lebih tepat sasaran serta mampu mendukung keberlanjutan usaha para nasabah.

Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan kapasitas usaha, pendampingan kelompok, hingga penguatan kepercayaan diri perempuan prasejahtera agar mampu mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengapresiasi peningkatan kinerja badan usaha milik negara, termasuk PNM, yang dinilai berhasil melampaui target.