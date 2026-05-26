Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Bersama Kemenkum, Marcell Siahaan Lakukan Sosialisasi Kepatuhan Royalti di Banten

Selasa, 26 Mei 2026 – 07:07 WIB
Bersama Kemenkum, Marcell Siahaan Lakukan Sosialisasi Kepatuhan Royalti di Banten - JPNN.COM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Banten bersama Marcell Siahaan melakukan sosialisasi kepatuhan pembayaran royalti hak cipta di Banten pada Senin (25/5). Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

jpnn.com, BANTEN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Banten menggelar sosialisasi kepatuhan pembayaran royalti hak cipta.

Kegiatan itu digelar di Aula Bappeda Provinsi Banten, Jalan Syekh Nawawi Albantani, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (25/5).

Kanwil Kemenkum Banten dalam acara tersebut menghadirkan langsung Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pemilik Hak Terkait, Marcell Siahaan.

Baca Juga:

Marcell Siahaan mengatakan kehadirannya di Tanah Jawara merupakan bagian tugas dari LMKN untuk melakukan sosialisasi mengenai royalti secara umum.

"Kami merasa memang ketika berupaya menjalankan sistem banyak terjadi misinformasi. Jadi, memang bisa diakui bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang dari partisipasinya kurang," kata Marcell Siahaan.

Pelantun Menuju Cahaya itu menjelaskan, tingkat kepatuhan pembayaran royalti di Banten masuk pada kategori baik.

Baca Juga:

"Kepatuhan royalti di Banten sangat baik bahwa pada 2025 perolehannya cukup siginifikan sekitar Rp 3,8 miliar," ujarnya.

Menurut Marcell Siahaan, meskipun tingkat kepatuhan sudah bagus, tetapi peningkatan lebih lanjut harus terus dilakukan agar semua bisa dikelola.

Marcell Siahaan menyebut bahwa kepatuhan pembayaran royalti di Banten cukup signifikan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marcell Siahaan  Kemenkum  Banten  LMKN  LMK  Marcell 
BERITA MARCELL SIAHAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp