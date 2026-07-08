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Bersama Kementerian PU, Brantas Abipraya Pulihkan Harapan Warga Sumatra Pascabencana

Rabu, 08 Juli 2026 – 14:14 WIB
Bersama Kementerian PU, Brantas Abipraya Pulihkan Harapan Warga Sumatra Pascabencana - JPNN.COM
Salah satu proyek yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya. Foto dok PT Brantas Abipraya

jpnn.com, JAKARTA - PT Brantas Abipraya (Persero) bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Melalui pembangunan ini, Brantas Abipraya berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Penanganan pascabencana yang dilakukan bukan sekadar memperbaiki infrastruktur yang rusak, melainkan juga bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan infrastruktur, sekaligus mengembalikan rasa aman, memulihkan aktivitas masyarakat, dan menumbuhkan kembali harapan akan masa depan yang lebih baik di wilayah terdampak.

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Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya, Dian Sovana, menyampaikan keterlibatan perusahaan dalam pembangunan ini merupakan wujud kehadiran negara melalui BUMN Karya dalam mendukung pemulihan masyarakat yang terdampak bencana, khususnya saat ini di Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

“Setiap pembangunan yang kami laksanakan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini merupakan bagian dari komitmen Brantas Abipraya untuk menghadirkan infrastruktur yang lebih siap menghadapi bencana, sekaligus mendukung percepatan pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak,” ujar Dian.

"Kami bekerja sama dengan Kementerian PU untuk memastikan setiap pekerjaan, mulai dari normalisasi alur sungai hingga perkuatan tebing, benar-benar menjawab kebutuhan warga di lapangan," imbuhnya.

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Di Provinsi Sumatera Barat, penanganan dilakukan pada 10 wilayah, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, dan Kota Padang.

Pembukaan alur sungai dilakukan melalui pengerukan sedimentasi guna mengembalikan kapasitas aliran sungai sekaligus mengurangi risiko banjir.

PT Brantas Abipraya (Persero) terus hadir menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemulihan infrastruktur nasional.

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TAGS   Brantas Abipraya  PT Brantas Abipraya  kementerian PU  pemulihan pascabencana 
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