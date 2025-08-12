Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bersama Le Minerale, BAZNAS Salurkan 224 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Gaza

Selasa, 12 Agustus 2025 – 22:12 WIB
BAZNAS bersama Le Minerale menyalurkan 224 ribu liter air bersih bagi 14 ribu warga Gaza terdampak krisis. Foto: Baznas

jpnn.com, GAZA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bekerja sama dengan Le Minerale menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar 224.000 liter air bersih atau setara 28 tangki bagi masyarakat Gaza, Palestina.

Bantuan tersebut disalurkan di empat titik wilayah Distrik Syeikh Radwan, Jabaliya City, North Gaza, dengan penerima manfaat sebanyak 14.000 jiwa atau 2.800 kepala keluarga.

Aksi ini menjadi respons atas kebutuhan mendesak air bersih di tengah krisis kemanusiaan yang berlangsung.

Ketua BAZNAS KH. Noor Achmad mengatakan, distribusi air bersih ini adalah bentuk kepedulian masyarakat Indonesia terhadap rakyat Palestina.

Menurutnya, kerja sama dengan Le Minerale dipilih karena merek tersebut merupakan produk asli Indonesia tanpa afiliasi asing.

“Ini adalah murni perjuangan, oleh karenanya memilih mitra yang 100 persen tidak terafiliasi sangatlah penting,” ujar Kiai Noor di Jakarta, Selasa (12/8).

Da menambahkan, warga Gaza semakin sulit mengakses air bersih akibat kerusakan jaringan pipa, terbatasnya pasokan, dan blokade yang menghambat masuknya bantuan.

Pendistribusian dilakukan tepat sasaran di tengah kondisi keamanan yang dinamis melalui kerja sama dengan lembaga profesional di bidangnya.

BAZNAS bersama Le Minerale menyalurkan 224 ribu liter air bersih bagi 14 ribu warga Gaza terdampak krisis.

