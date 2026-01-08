Bersama Petani di Karawang, Prabowo Umumkan Keberhasilan Swasembada Pangan 2025

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mendeklarasikan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan pada akhir 2025. Presiden Prabowo menyampaikan itu bersamaan dengan acara Panen Raya di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1) siang.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.

Prabowo menutup rangkaian acara tersebut dengan menumbuk gabah sebagai perlambang kerja keras, pengabdian, dan kemandirian petani Indonesia.

Pada momen tersebut, Prabowo menegaskan bahwa capaian swasembada pangan penting bagi kedaulatan bangsa. Menurut dia, tidak mungkin sebuah negara disebut merdeka apabila kebutuhan pangannya masih bergantung pada bangsa lain.

“Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau urusan pangan masih tergantung pada bangsa lain. Itu tidak masuk di akal saya, dan tidak masuk di hati saya,” ungkap Prabowo.

Dia juga mengingatkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras kolektif seluruh elemen bangsa, mulai dari petani, nelayan, pemerintah pusat dan daerah, hingga TNI dan Polri.

“Kita buktikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri,” jelasnya.

Ketua umum Partai Gerindra itu menyampaikan penghormatan khusus kepada para petani yang disebutnya sebagai tulang punggung kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.