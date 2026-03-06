Bersama Polda Riau Olah Sampah Jadi Energi, Wali Kota Pekanbaru: Lingkungan Lebih Terjaga

jpnn.com - Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Polda Riau mulai mendorong solusi inovatif untuk mengatasi persoalan sampah melalui penerapan teknologi Waste to Energy (WTE).

Melalui teknologi ini, timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar direncanakan akan diolah menjadi energi listrik.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, sampah tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai potensi sumber energi.

“Kami ingin mengubah paradigma bahwa sampah bukan hanya masalah, tetapi juga potensi. Melalui teknologi Waste to Energy, sampah dapat diolah menjadi energi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Agung Jumat (6/3).

Ia menjelaskan, teknologi ini akan memanfaatkan gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah di TPA Muara Fajar.

Gas tersebut kemudian diolah melalui pembangkit listrik tenaga biogas sehingga dapat menghasilkan energi listrik yang berguna bagi masyarakat.

Dari perhitungan awal, kapasitas listrik yang dihasilkan diperkirakan mencapai sekitar 3 megawattdengan produksi energi sekitar 20,5 juta kWh per tahun.