Bersama Pulihkan Aceh & Sumatra, EIGER Adventure Salurkan Bantuan 5 Ton Pakaian Baru

jpnn.com, ACEH - EIGER Adventure melalui kampanye EIGER Share menyalurkan sekitar 5 ton bantuan pakaian baru lebih dari 19.000 potong, mencakup jaket, kaos, kemeja, dan juga tas.

Bantuan tersebut di luar ribuan paket sembako yang turut disalurkan melalui kolaborasi dengan para mitra.

Bantuan tahap pertama telah diberangkatkan melalui Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, menuju wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sejak awal Desember lalu, dengan melibatkan jaringan relawan dan mitra di lapangan agar bantuan dapat diterima secara tepat sasaran.

Program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan EIGER Adventure, yang terdiri dari PT Eigerindo Multi Produk Industri, PT Karunia Integrasi Niaga Dinamis, dan PT Eiger Ekowisata Nusantara, untuk selalu hadir dan berkontribusi nyata bagi masyarakat, terutama di saat-saat paling sulit.

Dalam proses penyaluran bantuan ini, EIGER Adventure berkolaborasi dengan berbagai pihak lintas sektor, termasuk komunitas dan sektor swasta seperti WWF, National Geographic, Atjeh Connection, Kitabisa, BenihBaik, Gerakan Anak Negeri.

Serta unsur pemerintahan di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Direktur PT Eigerindo Multi Produk Industri, Imanuel Wirajaya menyampaikan kehadiran EIGER Adventure dalam situasi bencana berangkat dari nilai empati dan tanggung jawab sebagai brand lokal Indonesia.

“Di tengah situasi bencana, yang paling dibutuhkan adalah kehadiran dan empati. Melalui EIGER Share, kami berupaya memastikan bahwa bantuan yang kami salurkan bukan sekadar barang, tetapi juga pesan bahwa para penyintas tidak sendiri. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai brand yang tumbuh bersama masyarakat Indonesia,” ujarnya.