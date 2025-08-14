Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Bersama Satgas Merah Putih, BAZNAS salurkan 800 Ton untuk Gaza

Kamis, 14 Agustus 2025 – 06:46 WIB
bersama Satgas Merah Putih, BAZNAS salurkan 800 Ton untuk Gaza. Foto: Humas Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menyiapkan 800 ton bantuan pangan bagi masyarakat Palestina di Gaza.

Sebanyak 80 ton di antaranya akan dikirimkan melalui metode airdrop bekerja sama dengan Satgas Garuda Merah Putih II.

Pelepasan bantuan secara simbolis dilakukan di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Acara tersebut dihadiri Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., bersama Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto. Bantuan dikirim melalui jalur udara dan darat, dengan rute darat melewati Mesir dan Yordania.

Untuk jalur udara, Indonesia mengerahkan dua pesawat Hercules bekerja sama dengan Mabes TNI.

Bantuan akan dijatuhkan di atas langit Gaza dengan keberangkatan dari Yordania mulai 17 Agustus 2025, bertepatan dengan HUT ke-80 Republik Indonesia, dan berlanjut hingga 20 Agustus.

Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak. Menurutnya, BAZNAS siap mengelola dan mendistribusikan bantuan dalam jumlah besar.

“Kami siap. Tadi disampaikan 800 ton, bahkan jika 1.000 ton pun kami siap, baik itu dari Mesir maupun Yordania,” ujarnya.

BAZNAS kirim 800 ton bantuan pangan untuk Gaza melalui jalur udara dan darat lewat Mesir-Yordania.

TAGS   Satgas merah putih  Baznas  Bantuan Pangan  Gaza 
