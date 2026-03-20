Bersama Tan Lily, Elise Santoso dan Ballooney Kembali Cetak Rekor Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Kiprah pelaku industri kreatif Indonesia kembali mencuri perhatian di panggung global.

Elise Santoso, Co-Founder Ballooney, kembali menorehkan prestasi internasional melalui karya seni balon berskala besar yang melibatkan kolaborasi lintas negara.

Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, Elise bersama Ballooney dan seniman balon Tan Lily ambil bagian dalam pemecahan rekor internasional di industri balloon art.

Baca Juga: Kolaborasi Komunitas Selonia dan Lily Tan Cetak Rekor Balon Dunia

Pada 2026, mereka kembali mencatatkan prestasi dalam Singapore Book of Records lewat instalasi bertema “Forest of Wonders”.

Instalasi tersebut mencetak dua rekor sekaligus, yakni sebagai lanskap balon terbesar dengan ukuran 17,2 meter x 36,2 meter serta penggunaan balon terbanyak dalam satu pertunjukan, mencapai 341.768 balon yang didukung sponsor asal Meksiko, Luma.

Pencapaian ini melanjutkan konsistensi prestasi dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024, Elise terlibat dalam pemecahan rekor Singapore Book of Records, kemudian berlanjut pada 2025 melalui Asia Book of Records, hingga kembali mencatatkan capaian serupa pada 2026.

Dalam proyek ini, peran Elise tidak hanya sebagai seniman, tetapi juga sebagai bagian penting dalam manajemen operasional.

Dia dipercaya menangani berbagai aspek di balik layar, mulai dari pengurusan izin kerja peserta internasional hingga koordinasi logistik dan kebutuhan tim selama kegiatan berlangsung.