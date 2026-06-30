Bersama Universitas Siber Asia, Kemenko PM Luncurkan Beasiswa 500 Kader Pemberdayaan Masyarakat

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Universitas Siber Asia menjalin kerja sama di dunia pendidikan, kajian, dan pengabdian kepada masyarakat

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Abdul Haris dan Rektor Unsia Jang Youn Cho.

Sebagai implementasi awal kerja sama, akan dilaksanakan program Beasiswa S1 bagi 500 Kader Pemberdayaan Masyarakat.

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Beasiswa diberikan penuh selama dua semester pertama dan dapat diperpanjang hingga lulus dengan syarat mempertahankan IPK minimal 3,50.

Untuk peserta yang memiliki IPK kurang dari 3,50, tetap diberikan beasiswa sebesar 50%.

Melalui kerja sama ini, juga akan dilakukan peningkatan kemampuan AI melalui pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan pegawai Kemenko PM sebagai bagian dari penguatan kapasitas SDM.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan perlu ditujukan pada peningkatan kapasitas manusia, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kewirausahaan agar mendorong kemandirian serta memperbesar kelas menengah.

"Pendidikan dipandang sebagai instrumen utama pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas SDM di tengah tantangan AI, digitalisasi, perubahan pasar kerja, dan menuju aging population," katanya.