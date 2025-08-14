Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Opini

Bersatu, Berdaulat, Sejahtera: Jalan Menuju Indonesia Produsen

Oleh: Dr. Anggawira – Sekretaris Jenderal BPP HIPMI

Kamis, 14 Agustus 2025 – 12:03 WIB
Bersatu, Berdaulat, Sejahtera: Jalan Menuju Indonesia Produsen - JPNN.COM
Ketua Umum ASPEBINDO & Sekjen HIPMI Anggawira. Foto: source for jpnn

jpnn.com - Tahun 2025 menjadi tonggak bersejarah. Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaannya di tengah tantangan global yang kompleks. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan tema besar peringatan tahun ini: “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Tema ini bukan sekadar slogan seremonial, melainkan panggilan sejarah untuk membangun kekuatan bangsa dari akar rumput.

Pesannya jelas: kemajuan Indonesia tidak boleh hanya bertumpu pada Jakarta atau kawasan industri besar. Pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari desa, dari koperasi, dan dari usaha kecil yang lahir dari semangat rakyat.

Koperasi Merah Putih: Mesin Ekonomi Kerakyatan

Baca Juga:

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah salah satu terobosan strategis pemerintah. Hingga pertengahan 2025, lebih dari 80.000 koperasi telah berdiri di seluruh Indonesia, menjadi instrumen distribusi pangan, layanan simpan-pinjam, logistik, bahkan penyedia energi lokal.

Namun, koperasi tidak akan berkembang jika hanya berdiri secara administratif. Kita memerlukan dukungan manajerial, akses pasar yang terhubung ke rantai pasok nasional dan global, serta pemanfaatan teknologi digital.

HIPMI siap mengambil peran, mulai dari mentoring usaha, membangun inkubator produk lokal, hingga menghubungkan koperasi dengan platform digital agar produk desa mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Baca Juga:

Koperasi harus menjadi pusat gravitasi ekonomi rakyat, bukan sekadar papan nama di kantor desa.”

Mengatasi Pengangguran Muda

Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaannya di tengah tantangan global yang kompleks.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   koperasi  Ekonomi  Ekonomi Rakyat  anak bangsa  mbg 
BERITA KOPERASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp