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JPNN.com - Daerah

Bersatu Jaga Jatim, Forkopimda dan Ormas Gelar Deklarasi Damai

Selasa, 04 Agustus 2026 – 06:24 WIB
Bersatu Jaga Jatim, Forkopimda dan Ormas Gelar Deklarasi Damai - JPNN.COM
Forkopimda dan Ormas melakukan feklarasi damai bertajuk “Deklarasi Surabaya 2026” di Resto Nine, Surabaya, Senin (3/8/2026). Foto: dok Forkopimda

jpnn.com, JAKARTA - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur (Jatim) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas), Pemuda, dan Mahasiswa berkomitmen menjaga wilayah tetap aman, damai, dan kondusif.

Hal itu diungkapkan lewat deklarasi damai bertajuk “Deklarasi Surabaya 2026” di Resto Nine, Surabaya, Senin (3/8/2026).

Kegiatan tersebut dirangkai dengan acara Dialog Kebangsaan bertema, “Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital”.

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Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nanang Avianto mengapresiasi seluruh elemen masyarakat Jatim atas kebersamaannya menjaga Kamtibmas. 

Nanang pun menampik isu yang beredar bahwa Jatim berpotensi rusuh menjelang perayaan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus mendatang. 

Dia menegaskan informasi tersebut tidak benar dan memastikan situasi dan kondisi Jatim aman dan terkendali. 

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“Saya sampaikn secara terbuka, fakta di lapangan tidak ada indikasi yang membenarkan itu. Tidak ada ancaman. Jawa Timur aman dan terkendali,” kata Nanang.

Dia juga mengimbau seluruh pimpinan organisasi untuk dapat menyelenggarakan setiap kegiatannya secara tertib dan demokratis.

Forkopimda Jawa Timur (Jatim) bersama sejumlah ormas, Pemuda, dan Mahasiswa berkomitmen menjaga wilayah tetap damai

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TAGS   deklarasi damai  Ormas  Forkopimda  Jatim 
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