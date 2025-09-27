Bersejarah, Indonesia Tegaskan Posisi di Kancah Global Lewat 2 Kesepakatan Strategis Ini

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia akhirnya mencatatkan pencapaian bersejarah dengan disepakatinya dua perjanjian strategis ini setelah melalui proses perundingan panjang yang berlangsung selama beberapa tahun.

Kedua kesepakatan strategis itu, yakni Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA) dan Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA–CEPA).

Kedua kesepakatan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat diplomasi ekonomi sekaligus membuka jalan bagi peningkatan akses pasar, investasi, serta kerja sama yang lebih luas dengan mitra utama di Eropa dan Amerika Utara.

Momentum bersejarah tersebut ditandai dengan dilakukannya penandatanganan ICA CEPA yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Ottawa, Rabu (24/9).

Selain itu penandatanganan dan pengumuman bersama Kesepakatan Substantif IEU-CEPA yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šef?ovi? di Bali, Selasa (23/9).

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengungkapkan kedua kesepakatan ini menjadi bukti konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tengah dinamika perdagangan global.