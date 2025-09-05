Bersejarah! Turkiye Masuk Semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025

Jumat, 05 September 2025 – 07:09 WIB

jpnn.com - BANGKOK - Juara Eropa, Turkiye, menjadi kontestan terakhir yang menempati slot semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 di Thailand.

Turkiye masuk Top 4 setelah mengalahkan Amerika Serikat di Stadion Huamark, Bangkok, Kamis (4/9) malam WIB.

Turkiye menang 3-1 (25-14, 22-25, 25-14, 25-23), itu merupakan pertama kalinya di Thailand 2025, Turki kehilangan set. Sebelumnya, dari penyisihan grup hingga 16 Besar, Turkiye selalu menang 3-0.

Outside hitter Turkiye Ebrar Karakurt menjadi bintang lapangan dengan 23 poin. Superstar Melissa Vargas juga gila, 21 poin.

Kemenangan yang bersejarah, lantaran inilah pertama kalinya Turkiye bisa masuk semifinal Volleyball World Championship (Putri) -digelar pertama kali pada 1952.

"Ya, ini hari bersejarah bagi kami, pertama kalinya tim nasional Final Four Kejuaraan Dunia. Kami datang ke pertandingan ini dengan keyakinan kuat bahwa kami bisa menang. Kami ingin meraih emas di sini," tutur Karakurt.

Di semifinal, Turkiye ketemu Jepang. Satu semifinal lagi mempertemukan Italia vs Brasil. (vw/jpnn)

Bagan Babak Gugur Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025

volleyballworld