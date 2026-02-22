Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Bersenjata Api, Komplotan Pencuri Motor Beraksi di Jakbar

Minggu, 22 Februari 2026 – 04:00 WIB
Unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan memeriksa kamera pengawas di lokasi pencurian sepeda motor bersenjata api di Gang Manggis XVIII Ujung, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu (21/2/2026) malam. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Kamera pengawas (CCTV) merekam aksi komplotan pencuri motor di Gang Manggis XVIII Ujung, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan (Gropet), Jakarta Barat, Sabtu.

Komplotan yang terdiri atas empat orang itu diduga bersenjata api.

Dalam rekaman tersebut, para pelaku terlihat datang ke lokasi menggunakan dua sepeda motor.

Dua orang pembonceng pun nampak turun untuk membobol sepeda motor target. Sementara dua orang lainnya tetap bersiaga di atas sepeda motor untuk bersiap kabur.

Seorang pelaku dengan kaus hitam, celana panjang jins dan helm putih pun mendekati sepeda motor dan langsung beraksi membobol lubang kunci.

Sementara pelaku lain yang mengenakan jaket hijau, celana panjang, tas hitam serta topi berwarna hitam terlihat mengeluarkan senjata api menggunakan tangan kanannya.

Sembari rekannya membobol kunci sepeda motor target, senjata itu ia arahkan ke bawah dengan tetap memantau keadaan sekitar.

Tak berselang lama, pelaku pembobol lubang kunci berhasil melancarkan aksinya. Dia lalu kembali membonceng ke rekannya yang sedari tadi menunggu di atas sepeda motor.

