Bersepeda Menikmati Keindahan Kota Apel di Malang Century Journey 2025

Senin, 01 Desember 2025 – 13:31 WIB
Bersepeda Menikmati Keindahan Kota Apel di Malang Century Journey 2025 - JPNN.COM
Ilustrasi perjalanan Malang Century Journey 2025. Foto: Dokumentasi Malang Century Journey

jpnn.com, MALANG - Event bersepeda Malang Century Journey 2025 sukses digelar Minggu (30/11) dengan melibatkan sebanyak 622 peserta.

Animo peserta sangat tinggi mengingat banyak dari luar kota Malang turut serta meramaikan event yang digagas Pemkot kota Apel itu.

Sekretaris Kota Malang, Erik Setyo mengungkapkan daerahnya memang layak mendapatkan julukan kota sepeda seusai kondisi geografisnya sangat mendukung.

Sejak awal memang pihaknya mendukung agar kelak daerahnya bisa menjadi signature event ultra sepeda di Indonesia.

Wajar hal tersebut akan menjadi lokomotif penggerak sport tourism baik di Kota Malang ataupun daerah lain sekitarnya.

“Sering kali ketika saya bersepeda di luar kota, saya bertemu banyak orang yang memimpikan bisa bersepeda ke Malang. Karena itu perlu ada event yang dibuat spesial dan berkesan,” ujar Erik.

Dalam event Malang Century Journey 2025 peserta ditantang menuntaskan rute bersepeda sejauh 100 mile, atau setara 163 km, dengan elevation gain 1.200 m.

Rutenya melintasi berbagai medan menantang di wilayah Malang Raya.

Malang Century Journey 2025 sukses digelar Minggu (30/11) dengan melibatkan sebanyak 622 peserta

