Bersih-Bersih Skuad, Oxford United Pertahankan Duo Timnas Indonesia Marselino dan Ole Romeny

Selasa, 12 Mei 2026 – 21:07 WIB
Selebrasi Ole Romeny bersama Marselino Ferdinan saat berlaga pada ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (25/3). Foto: X/@OUFCOfficial

jpnn.com, JAKARTA - Duo pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan dan Ole Romeny, dipastikan tetap berseragam Oxford United untuk musim depan.

Keduanya tetap dipercaya masuk dalam skuad utama klub milik pengusaha Indonesia tersebut meski Oxford harus berkompetisi di League One setelah terdegradasi dari kasta kedua musim ini.

Dikutip dari laman resminya, Oxford menyatakan akan melepas Przemys?aw P?acheta, Myles Peart-Harris, Hidde ter Avest, Owen Dale, Will Goodwin, Joshua Johnson, Jacob Knightbridge, Steph Negru, Tom Bradshaw, dan Stuart Findlay.

"Mereka akan meninggalkan klub setelah kontrak mereka berakhir," tulis Oxford United.

Dari 10 pemain itu, beberapa di antaranya adalah pemain penting Oxford dalam beberapa musim terakhir. Salah satunya, pemain sayap asal Polandia, P?acheta, yang mencetak enam gol dalam 60 penampilan sejak bergabung pada musim panas 2024 dan memainkan peran penting selama dua musim Oxford di Championship.

Kepala Operasional Sepak Bola Oxford United Ed Waldron mengatakan bahwa pihak klub mengucapkan terima kasih atas kontribusi 10 pemain pada musim ini.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemain yang meninggalkan klub atas kontribusi dan profesionalisme mereka selama di Oxford United," kata Waldron.

Pada kesempatan yang sama, dia juga mengatakan bahwa proses perekrutan pemain untuk musim depan juga telah berjalan, dengan Oxford akan terus mencari pemain-pemain berkualitas untuk membawa The Yellows kembali promosi ke Championship.

