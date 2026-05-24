Bersihkan Karang Gigi dengan 4 Bahan Alami Ini

Minggu, 24 Mei 2026 – 08:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI karang gigi bisa menimbulkan bau mulut. Bau mulut yang menyengat tentu bisa membuat rasa percaya diri menurun.

Bau mulut bisa disebabkan keberadaan karang gigi yang timbul karena sisa makanan yang masih menempel pada gigi.

Kondisi terjadi ketika menggosok gigi tidak bersih. Untuk memberantas karang gigi bisa dilakukan di klinik gigi.

Baca Juga: Atasi Varises dengan 3 Cara Alami Ini

Namun pastinya ada kuliatas ada harga yang dikeluarkan. Ternyata, Anda juga bisa membersihkan karang gigi dengan cara alami.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Makan biji wijen

Biji wijen dipercaya bisa menghilangkan karang gigi. Cara mudah, masukkan beberapa biji wijen lalu gosokkan dengan sikat gigi.

Biji tersebut bertugas sebagai scrub yang mampu mengatasi karang gigi.

2. Lidah buaya

Lidah buaya juga punya khasiat untuk mengatasi karang gigi. Caranya gosokkan jel lidah buaya pada gigi lalu diamkan selam 10 menit dam bilas, rasakan manfaatnya.