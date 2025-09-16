Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Bersihkan Racun di Perut dengan Mengonsumsi 3 Minuman Herbal Ini

Selasa, 16 September 2025 – 07:08 WIB
Bersihkan Racun di Perut dengan Mengonsumsi 3 Minuman Herbal Ini - JPNN.COM
Ilustrasi teh jahe. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - POLUSI dan mengonsumsi makanan yang tidak sehat bisa membuat tubuh mengandung racun.

Minuman herbal tertentu bisa mengeluarkan racun dengan lebih efektif.

Minuman herbal tidak hanya bermanfaat untuk membersihkan perut, tetapi juga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh jahe dan lada hitam

Teh jahe dan lada hitam merupakan minuman herbal yang membantu membersihkan racun di perut dengan meningkatkan pencernaan yang sehat dan mengurangi peradangan.

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Ethnopharmacology menyoroti efektivitas jahe dalam mengobati berbagai masalah pencernaan, sehingga menjadikan teh ini sebagai obat mujarab untuk detoksifikasi.

Baca Juga:

2. Teh dandelion dan lemon

Teh dandelion dan lemon yang menyegarkan tidak hanya menghidrasi, tetapi juga membantu membersihkan perut dengan membuang zat-zat berbahaya.

Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Medicinal Food telah menunjukkan bahwa ekstrak dandelion bisa secara signifikan meningkatkan proses detoksifikasi, menjadikan minuman herbal ini pilihan yang sangat baik untuk membersihkan perut.

Ada beberapa jenis minuman herbal yang bisa membantu membersihkan racun di perut dan salah satunya ialah tentu saja teh dandelion.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   minuman herbal  perut  teh dandelion  teh rempah 
BERITA MINUMAN HERBAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp