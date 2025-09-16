Bersihkan Racun di Perut dengan Mengonsumsi 3 Minuman Herbal Ini

Selasa, 16 September 2025 – 07:08 WIB

jpnn.com, JAKARTA - POLUSI dan mengonsumsi makanan yang tidak sehat bisa membuat tubuh mengandung racun.

Minuman herbal tertentu bisa mengeluarkan racun dengan lebih efektif.

Minuman herbal tidak hanya bermanfaat untuk membersihkan perut, tetapi juga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Baca Juga: 3 Minuman Herbal yang Ampuh Turunkan Gula Darah Tanpa Efek Samping

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh jahe dan lada hitam

Teh jahe dan lada hitam merupakan minuman herbal yang membantu membersihkan racun di perut dengan meningkatkan pencernaan yang sehat dan mengurangi peradangan.

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Ethnopharmacology menyoroti efektivitas jahe dalam mengobati berbagai masalah pencernaan, sehingga menjadikan teh ini sebagai obat mujarab untuk detoksifikasi.

Baca Juga: 5 Manfaat Makan Pepaya Setiap Pagi Saat Perut Kosong

2. Teh dandelion dan lemon

Teh dandelion dan lemon yang menyegarkan tidak hanya menghidrasi, tetapi juga membantu membersihkan perut dengan membuang zat-zat berbahaya.

Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Medicinal Food telah menunjukkan bahwa ekstrak dandelion bisa secara signifikan meningkatkan proses detoksifikasi, menjadikan minuman herbal ini pilihan yang sangat baik untuk membersihkan perut.