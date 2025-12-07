Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Bersinergi dengan Berbagai Lintas Sektor, Blibli Tanam 16 Ribu Mangrove

Minggu, 07 Desember 2025 – 15:09 WIB
Blibli Tiket Action menanam 16.000 mangrove yang dilakukan secara bertahap di wilayah pesisir Indonesia. Foto dok Blibli

jpnn.com, JAKARTA - Blibli Tiket Action menanam 16.000 mangrove yang dilakukan secara bertahap di wilayah pesisir Indonesia.

Capaian ini merupakan hasil nyata kolaborasi lintas sektor yang turut melibatkan pelanggan, di mana 10.500 mangrove dikumpulkan melalui gerakan Langkah Membumi Ecoground.

Kemudian 5.500 mangrove terwujud dari partisipasi pelanggan lewat berbagai program reguler Blibli sepanjang tahun dari program Tukar Tambah, Misi Tanam Pohon, dan take back packaging. 

Inisiatif ini dihadirkan untuk memberikan dampak berkelanjutan bagi perlindungan ekosistem pesisir, penguatan ketahanan iklim, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.

Langkah Membumi Ecoground 2025 yang telah memasuki tahun ke-4 penyelenggaraan sukses digelar pada 8–9 November di Taman Kota PERURI Jakarta Selatan.

Gelaran ini menjadi ruang bertemunya komunitas, pelaku bisnis, pemerintah, dan generasi muda dalam dua hari penuh semangat kolaborasi untuk bumi mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat, aktif, dan berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan.

“Pencapaian 16.000 mangrove ini adalah buah nyata dari gotong royong. Kami sangat mengapresiasi kontribusi pelanggan, komunitas, mitra bisnis, hingga pemerintah yang bersama-sama menunjukkan bahwa aksi kecil ketika dilakukan secara kolektif—dapat menghadirkan dampak besar bagi bumi,” ujar Lisa Widodo, COO dan Co-Founder Blibli.

“Semangat inilah yang terus mendorong Blibli Tiket Action untuk membangun ekosistem berkelanjutan yang memberi manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat,” imbuhnya.

