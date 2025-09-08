Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Bersinergi, Menteri PKP & Bupati Dony Serahkan 1.080 Kunci Rumah Baru Bersubsidi

Senin, 08 September 2025 – 13:04 WIB
Bersinergi, Menteri PKP & Bupati Dony Serahkan 1.080 Kunci Rumah Baru Bersubsidi - JPNN.COM
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyerahkan kunci rumah baru secara simbolis kepada salah satu perwakilan dari 1.080 debitur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bank bjb dan bjb syariah. Foto: Humas Pemkab Sumedang

jpnn.com, SUMEDANG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyerahkan kunci rumah baru secara simbolis kepada 1.080 debitur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bank bjb dan bjb syariah.

Kegiatan yang dikemas dalam acara bertajuk Ceremony Akad Massal di kawasan pabrik Kahatex pada Jumat malam (22/8/2025) itu dihadiri juga oleh Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dan Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila.

Dalam kesempatan itu Bupati Dony menyampaikan pesan dari sebuah hadis tentang membangunkan rumah bagai orang lain, terutama fakir miskin dan yang membutuhkan, akan diganjar rumah di surga.

Baca Juga:

"Itulah pesan moral bagi yang beragama Islam dan agama lain pun sama memberikan pesan seperti itu. Harus menjadi landasan bekerja untuk negara dan bangsa ini," kata Bupati Dony.

Menurut dia, ada ribuan warga dari berbagai profesi, termasuk buruh dan ASN, yang akan segera mendapatkan rumah.

Bupati Dony menyebut kepemilikan atas rumah itu juga membawa harapan baru.

Baca Juga:

Kepala daerah yang kerap memperoleh penghargaan atas kinerjanya itu menegaskan mendapatkan kunci rumah baru bukanlah hal akhir.

Bupati Dony menegaskan memiliki rumah justru awal dari perjalanan baru.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyerahkan 1.080 kunci rumah baru bersubsidi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menteri PKP  Menteri PKP Maruarar Sirait  bupati sumedang  Dony Ahmad Munir 
BERITA MENTERI PKP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp