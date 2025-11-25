Berstatus Awas, Gunung Semeru 8 Kali Erupsi, Tinggi Letusan Mencapai 1.000 Meter

Selasa, 25 November 2025 – 10:20 WIB

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi lagi pada Selasa (25/11).

Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajag dan Malang, Jawa Timur, itu erupsi sebanyak delapan kali pada Selasa sejak pukul 00.20 WIB hingga 05.33 WIB.

Tinggi letusan mencapai 1.000 meter di atas puncak.

"Erupsi pertama terjadi pukul 00.20 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Erupsi berikutnya berturut turut pukul 00.41 WIB dengan letusan setinggi 600 meter.

Lalu, pukul 00.53 WIB dengan tinggi letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak.

Kemudian, pukul 01.18 WIB dengan tinggi letusan 400 meter.

Kemudian erupsi kembali pukul pukul 01.34 WIB dengan tinggi letusan sekitar 800 meter di atas puncak.