Berstatus Level III, Gunung Semeru Erupsi Lagi, Tinggi Letusan 700 Meter

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru kembali erupsi, Kamis (18/1) pagi. Gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu erupsi dengan material vulkanik letusan setinggi 700 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Kamis (8/1) pukul 07.14 WIB, dengan tinggi kolom letusan teramati kurang lebih 700 meter di atas puncak atau 4.376 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian dalam laporan tertulis diterima di Lumajang.

Menurut dia, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut.

Baca Juga: Masih Terjadi Gempa Letusan di Gunung Semeru

Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 14 mm dan durasi 120 detik.

Berdasarkan data petugas, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu, tercatat mengalami empat kali erupsi pada Kamis (8/1).

Pada pukul 00.33 WIB terjadi erupsi dengan tinggi kolom letusan 700 meter di atas puncak. Lalu, pukul 05.19 WIB dengan tinggi kolom letusan 600 meter di atas puncak.

Baca Juga: Gunung Semeru Meletus 4 Kali Hari Ini

Selang beberapa menit kemudian, Gunung Semeru erupsi pada pukul 05.25 WIB dengan letusan setinggi 700 meter di atas puncak. Selanjutnya, erupsi terjadi pada pukul 07.14 WIB.

Sigit mengatakan Gunung Semeru berada pada status aktivitas vulkanik Level III (Siaga).