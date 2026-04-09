Berstatus Siaga, Gunung Semeru Erupsi 4 Kali, Tinggi Letusan Hingga 1.000 Meter

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi lagi. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu empat kali erupsi sejak Kamis (9/4) dini hari. Adapun tinggi letusan 800 meter hingga 1.000 meter di atas puncak. Erupsi pertama terjadi pada pukul 00.21 WIB, dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut dan erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 21 mm dan durasi 122 detik," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, Kamis (9/4).

Dia menambahkan bahwa erupsi kedua terjadi pada pukul 03.27 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 160 detik.

Gunung Semeru kembali erupsi pada pukul 04.30 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Menurut dia, erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 112 detik.

"Pada pukul 06.10 WIB terjadi erupsi lagi dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar satu kilometer di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 169 detik," paparnya.

Sigit menjelaskan Gunung Semeru berada pada status aktivitas vulkanik Level III (Siaga).

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi, yakni masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 kilometer dari puncak.

Di luar jarak tersebut, kata dia, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 kilometer dari puncak.