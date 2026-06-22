Berstatus Siaga, Gunung Semeru Erupsi Lagi, Tinggi Letusan 1.000 Meter di Atas Puncak

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi lagi pada Senin (22/6) pagi. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu erupsi dengan tinggi letusan mencapai 1.000 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Senin, 22 Juni 2026 pukul 07.57 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Mukdas Sofian dalam laporan tertulis di Lumajang, Senin (22/6).

Menurut dia, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 170 detik.

Sebelumnya, Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu erupsi pada pukul 06.50 WIB, dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak (4.376 mdpl).

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 122 detik.

Mukdas menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga). Masyarakat direkomendasikan tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, kata dia, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak.

"Masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius lima kilometer dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar)," katanya.