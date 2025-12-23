Bersurat ke MUI, Ma’ruf Amin Ingin Mundur dari Posisi Ketua Wantim

Selasa, 23 Desember 2025 – 22:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Ma'ruf Amin mengirim surat ke organisasi yang berisi pernyataan mundur dari posisi saat ini.

Hal demikian seperti disampaikan Sekretaris Wantim MUI Zainut Tauhid Sa'adi melalui layanan pesan, Selasa (23/12).

"Surat tersebut telah diterima oleh internal organisasi secara resmi," kata Zainut Tauhid, Selasa.

Dia mengatakan Ma’ruf Amin mundur dari MUI karena merasa masa bakti di organisasi cukup panjang dan ingin terjadi regenerasi di level Wantim.

"Dengan penuh kesadaran, beliau ingin mulai mengurangi aktivitas di ranah struktural organisasi," ujar Zainut Tauhid.

Dia mengatakan Ma’ruf Amin bakal tetap berkontribusi bagi MUI meski sudah berada di luar struktural organisasi.

"Beliau menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan kontribusi pemikiran bagi umat dan bangsa di luar jalur formal organisasi," ujarnya.

Zainut Tauhid melanjutkan surat permohonan pengunduran diri Ma’ruf Amin akan dibahas di internal MUI sesuai AD/ART organisasi.