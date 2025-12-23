Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bersurat ke MUI, Ma’ruf Amin Ingin Mundur dari Posisi Ketua Wantim

Selasa, 23 Desember 2025 – 22:54 WIB
Bersurat ke MUI, Ma’ruf Amin Ingin Mundur dari Posisi Ketua Wantim - JPNN.COM
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Ma'ruf Amin mengirim surat ke organisasi yang berisi pernyataan mundur dari posisi saat ini. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Ma'ruf Amin mengirim surat ke organisasi yang berisi pernyataan mundur dari posisi saat ini.

Hal demikian seperti disampaikan Sekretaris Wantim MUI Zainut Tauhid Sa'adi melalui layanan pesan, Selasa (23/12).

"Surat tersebut telah diterima oleh internal organisasi secara resmi," kata Zainut Tauhid, Selasa. 

Baca Juga:

Dia mengatakan Ma’ruf Amin mundur dari MUI karena merasa masa bakti di organisasi cukup panjang dan ingin terjadi regenerasi di level Wantim.

"Dengan penuh kesadaran, beliau ingin mulai mengurangi aktivitas di ranah struktural organisasi," ujar Zainut Tauhid. 

Dia mengatakan Ma’ruf Amin bakal tetap berkontribusi bagi MUI meski sudah berada di luar struktural organisasi. 

Baca Juga:

"Beliau menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan kontribusi pemikiran bagi umat dan bangsa di luar jalur formal organisasi," ujarnya.

Zainut Tauhid melanjutkan surat permohonan pengunduran diri Ma’ruf Amin akan dibahas di internal MUI sesuai AD/ART organisasi. 

Ketua Wantim MUI Ma'ruf Amin menginginkan regenerasi di organisasinya, sehingga mengirim surat pengunduran diri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ma'ruf Amin  MUI  Ketua Wantim MUI  Ma’ruf Amin mundur 
BERITA MA'RUF AMIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp