Bertabur Kebaikan di Bulan Desember, Pertamina Patra Niaga Hadirkan Rangkaian Promo MyPertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menghadirkan rangkaian promo spesial bertajuk “Bertabur Kebaikan di Bulan Desember” yang bisa dinikmati masyarakat di seluruh Indonesia melalui aplikasi MyPertamina.

Sepanjang Desember, pelanggan berkesempatan menikmati berbagai keuntungan mulai dari harga BBM yang lebih hemat, bonus poin, hingga penawaran khusus untuk produk Bright Gas.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan promo akhir tahun ini menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah setia menggunakan layanan Pertamina Patra Niaga sepanjang 2025.

“Desember selalu identik dengan perjalanan dan aktivitas bersama keluarga. Kami ingin hadir mendampingi masyarakat dengan memberikan pengalaman yang lebih hemat dan nyaman melalui promo MyPertamina,” ujar Roberth.

Sepanjang Desember, Pertamina Patra Niaga menghadirkan berbagai promo harian.

Setiap hari Senin melalui program I Like Monday, pelanggan yang mengisi Pertamax atau Pertamax Turbo berkesempatan mendapatkan potongan harga Rp300 per liter dengan minimal transaksi Rp30.000.

Baca Juga: Sarinah Perkenalkan Jersey Tim Indonesia untuk SEA Games Thailand 2025

Kemudian disetiap harinya, pelanggan juga dapat membeli Bright Gas menggunakan metode pembayaran MyPertamina LinkAja, bisa dapat bonus saldo LinkAja.

Memasuki akhir pekan, program Thank God It’s Fuel Day hadir setiap hari Jumat, di mana pelanggan dapat menghemat Rp300 per liter untuk pembelian Pertamax, Pertamax Turbo, atau Pertamina Dex dengan minimal transaksi Rp250.000.