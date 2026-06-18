Bertahan Seperempat Abad, The Rain Persembahkan Semoga Dia Bahagia

Kamis, 18 Juni 2026 – 16:26 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik asal Yogyakarta, The Rain merayakan usia ke-25 pada tahun ini.

Seperempat abad sejak didirikan, The Rain masih bertahan dengan formasi yang sama yakni Indra Prasta (vokal, gitar), Iwan Tanda (gitar, vokal), Ipul Bahri (bass, vokal) dan Aang Anggoro (drum, vokal).

The Rain merupakan satu dari sedikit band di Indonesia yang melewati tahun ke-25 tanpa perubahan personel.

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Tidak hanya itu, menjelang ulang tahun perak, The Rain masih mendapatkan jutaan pendengar dan berbagai panggung musik.

“Sebuah hal yang sangat kami syukuri, bisa menjangkau penggemar lintas generasi,” ungkap Indra The Rain, Kamis (18/6).

“Dan cara terbaik untuk mensyukurinya adalah dengan merilis karya baru,” sambung Iwan The Rain.

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Lewat sebuah lagu baru berjudul Semoga Dia Bahagia, The Rain seperti sedang menyusuri kembali jalanan yang lewati di awal karir. Jalanan yang membentuk warna musik The Rain.

Genjrengan gitar yang renyah, harmoni vokal yang sederhana namun kuat, nada-nada yang mudah disenandungkan, serta barisan lirik yang lugas namun penuh makna.