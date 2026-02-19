Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Bertemu Dubes dan Pengusaha India, Gubernur Ahmad Luthfi Tawarkan Investasi di Sejumlah Sektor

Kamis, 19 Februari 2026 – 14:52 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia Shri Sandeep Chakravorty di kantornya, Kamis, 19 Februari 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menawarkan peningkatan investasi dan peluang investasi baru kepada pengusaha asal India.

Tawaran tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia Shri Sandeep Chakravorty di kantornya, Kamis, 19 Februari 2026.

Dubes India datang bersama sejumlah pengusaha asal India yang sudah memulai investasi di Indonesia.

Luthfi membeberkan investasi India di Jawa Tengah menempati urutan ke-17 dengan total realisasi investasi senilai Rp646,52 miliar.

Realisasi investasi itu terdiri dari beberapa sektor seperti industri tekstil sekitar 62%, hotel dan restoran 16%, perdagangan dan reparasi sekitar 12%, industri kayu 4%, serta industri dan sektor lainnya.

Dalam kesempatan itu, Luthfi menawarkan kepada para pengusaha India untuk melakukan investasi di berbagai sektor, di antaranya di bidang ekonomi hijau (green economy), tenaga medis, serta industri garmen yang bersifat padat karya.

Dia menjelaskan investasi baru tersebut sangat diharapkan dapat terlaksana, sehingga pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah terus meningkat.

Tercatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2025 sebesar 5,37%. Hal itu diikuti dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 9,39%.

