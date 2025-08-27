Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Bertemu Gus Miftah, Presiden Prabowo Bahas Kebhinekaan dan Kerukunan

Rabu, 27 Agustus 2025 – 11:48 WIB
Bertemu Gus Miftah, Presiden Prabowo Bahas Kebhinekaan dan Kerukunan - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto bersama Gus Miftah. Foto: Instagram/gusmiftah

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pendakwah kondang asal Yogyakarta, Gus Miftah, dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Pertemuan yang berlangsung santai tersebut diselingi canda, namun sarat makna tentang kebersamaan.

Kedekatan keduanya kemudian dibagikan Gus Miftah melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Baca Juga:

Dalam foto yang diunggah, Presiden Prabowo tampak menggenggam buku.

“Diskusi sore: merawat kebhinekaan menyemai kerukunan,” tulis Gus Miftah dalam keterangan foto yang diunggah pada Rabu (27/8).

Buku tersebut merupakan karya terbaru Gus Miftah yang baru-baru ini diterbitkan. Kehadiran buku itu menjadi simbol penting di tengah maraknya isu intoleransi.

Baca Juga:

Gus Miftah ingin menegaskan bahwa dialog, kerukunan, dan kebersamaan antarumat beragama merupakan fondasi kuat untuk menjaga persatuan bangsa.

Buku tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak yang menilai karya itu makin meneguhkan peran Gus Miftah sebagai tokoh agama yang konsisten menyuarakan toleransi.

Presiden Prabowo bertemu Gus Miftah, bahas pentingnya merawat kebhinekaan dan kerukunan bangsa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gus Miftah  Presiden Prabowo Subianto  buku  Kebhinekaan 
BERITA GUS MIFTAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp