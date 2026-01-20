Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bertemu Juda Agung, Menkeu Purbaya Buka-bukaan Soal Rumor Tukar-menukar Jabatan

Selasa, 20 Januari 2026 – 18:53 WIB
Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Purbaya Yudhi Sadewa di Djuanda, Jakarta Pusat, Selasa (20/1). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa bertemu eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung, Selasa (20/1).

Pertemuan keduanya tersebut disinyalir sehubungan dengan perubahan struktural jabatan dalam Kementerian Keuangan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia yang dikabarkan baru mengundurkan diri pada 13 Januari 2026 tersebut dirumorkan akan mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono.

Sementara itu, Thomas Djiwandono dikabarkan akan mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Menyusul kabar tersebut, Menkeu Purbaya mengaku hanya bertemu Juda untuk membahas soal pandangan perekonomian.

"Ya, di semuanya ekonomi saja. Kondisi pandangannya seperti apa. Pandangan dia apa," kata Menkeu Purbaya di kawasan Djuanda, Jakarta Pusat.

Menkeu Purbaya enggan mengungkapkan secara gamblang mengenai rencana pertukaran jabatan tersebut.

Namun, Purbaya memberikan sinyal tentang pengetahuan Juda Agung yang mumpuni dan bisa mengimbangi pengetahuan ekonominya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung, Selasa (20/1).

