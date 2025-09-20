Bertemu Mantan Manajer, Wika Salim Ingin Kasus Penggelapan Uang Diselesaikan Secara Musyawarah

Sabtu, 20 September 2025 – 05:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Wika Salim menjalani mediasi dengan mantan manajer, Irma Hidayat terkait kasus dugaan penggelapan uang.

Mediasi kedua pihak dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Kamis (18/9).

Adapun Wika Salim datang dengan didampingi oleh kuasa hukum, Sandy Arifin.

"Kami bersama Neng bersama Mas Kris juga, tim kuasa hukum dari Neng Wika menghadiri undangan untuk mediasi dengan mantan manajer," kata kuasa hukum Wika Salim, Sandy Arifin dilansir Antara.

Akan tetapi, pihak Wika Salim tidak membeberkan jumlah uang yang diduga digelapkan oleh mantan manajer.

Menurutnya, Wika Salim sejak awal justru ingin kasus tersebut diselesaikan secara musyawarah.

"Dari awal, kami juga maunya diselesaikan dengan musyawarah karena pernah kerja sama. Nanti kita lihat hasilnya," beber Sandy Arifin.

Wika Salim tidak banyak bicara mengenai mediasi yang dilakukan dengan mantan manajer.