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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bertemu Megawati, Deputi PM Kamboja Tertarik untuk Terapkan Ideologi Pancasila Kepada Warga Dunia

Selasa, 28 Juli 2026 – 21:07 WIB
Bertemu Megawati, Deputi PM Kamboja Tertarik untuk Terapkan Ideologi Pancasila Kepada Warga Dunia - JPNN.COM
Deputi Perdana Menteri Kamboja Hun Many bertemu Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/7). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Perdana Menteri Kamboja Hun Many mendatangi kediaman Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/7).

Hun dalam pertemuan dengan Megawati mengapresiasi Pancasila.

Dia mendukung ideologi Indonesia itu untuk diterapkan kepada warga dunia sehingga tercapai keharmonisan sesama bangsa.

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"Saya tertarik dengan ideologi Pancasila dan ingin mendapat pelajaran bagaimana ideologi Pancasila bisa dipertahankan dan diterapkan di Indonesia," kata Hun Many saat membuka perbincangan dengan Megawati.

Merespons hal itu, Megawati membagikan kertas yang berisikan lima butir Pancasila ke delegasi Kamboja.

"Saya sering diundang berbicara di forum internasional dan saya memperkenalkan ideologi Pancasila. Termasuk di Forum Zayed Award di Abu Dhabi," kata Wapres kedelapan RI itu.

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Megawati memberikan penjelasan cukup panjang soal ideologi Pancasila.

Tampak Hun Many dan delegasi pun menyimak dengan serius.

Deputi Perdana Menteri Kamboja Hun Many menganggap Pancasila bisa diterapkan warga dunia untuk menggapai keharmonisan sesama bangsa.

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TAGS   Pancasila  ideologi pancasila  PM Kamboja  Megawati  PDIP 
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