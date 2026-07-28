Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Sosial

Bertemu Mendagri, Purbaya Bahas Nasib Wilayah Terdampak Bencana & Infrastruktur Papua

Selasa, 28 Juli 2026 – 07:24 WIB
Bertemu Mendagri, Purbaya Bahas Nasib Wilayah Terdampak Bencana & Infrastruktur Papua - JPNN.COM
Purbaya Yudhi Sadewa di kantornya, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (27/7).

Pertemuan antarmenteri tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memastikan dukungan pendanaan pemerintah bagi daerah yang terdampak bencana.

Selain itu, Menkeu menekankan agar pembangunan infrastruktur di daerah maupun Papua dilaksanakan secara lebih terarah dan tepat sasaran.

Baca Juga:

Purbaya menegaskan skema pembangunan infrastruktur dirancang tanpa mengganggu kredibilitas fiskal nasional, sementara dukungan Otonomi Khusus Papua tetap dipertahankan.

"Dukungan Otonomi Khusus Papua tetap dipertahankan, sementara kebutuhan tambahan lainnya disusun melalui desain pendanaan yang efisien dan dipantau pelaksanaannya secara berkala," ujar Purbaya.

Secara khusus, Menkeu turut memberikan perhatian pada percepatan penyaluran anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Baca Juga:

Langkah percepatan penyelesaian proses administrasi pada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, didorong agar segera rampung demi mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Beberapa kementerian yang menjadi prioritas percepatan tersebut meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agama, serta Kementerian UMKM.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Pusat Kementerian Keuangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menkeu Purbaya  Mendagri Tito Karnavian  infrastruktur Papua  wilayah terdampak bencana 
BERITA MENKEU PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp