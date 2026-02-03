Bertemu Ormas Islam, Prabowo Jelaskan Alasan RI Bergabung di BoP

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjelaskan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf mengatakan alasan Presiden Prabowo Indonesia terlibat dalam BoP sebagai upaya mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak dalam konflik kemanusiaan di Palestina.

"Jadi, Presiden menjelaskan pilihan-pilihan strategisnya bagaimana Indonesia harus turut berkontribusi dan terutama ini yang menjadi pertimbangan adalah masalah kemanusiaan. Jadi, ini masalah kemanusiaan dan bisa berkontribusi mencegah adanya korban yang lebih banyak," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu seusai bertemu Prabowo bersama dengan perwakilan organisasi masyarakat Islam, pimpinan sejumlah pondok pesantren, dan tokoh-tokoh Islam lainnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Gus Ipul mengatakan dalam penjelasannya Prabowo menekankan kontribusi Indonesia melalui Board of Peace diarahkan untuk mendorong upaya pencegahan lebih banyak korban di wilayah konflik.

Langkah tersebut juga dilakukan bersama sejumlah negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

"Dan berharap ini ya, tidak hanya sendiri toh, dengan delapan negara lain yang juga mayoritas muslim bisa menjaga," katanya.

Gus Ipul menambahkan selain membahas Board of Peace, Presiden turut menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah, baik di terkait dalam negeri maupun luar negeri.

Penjelasan itu disampaikan dalam dialog yang berlangsung produktif dan dipahami oleh para tokoh yang hadir.