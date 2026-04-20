Nasional - Humaniora

Bertemu Pangdam XXI/Radin Inten dan Komandan KRI, Bea Cukai Bahas Isu Strategis Ini

Senin, 20 April 2026 – 12:08 WIB
Bea Cukai Tarakan menerima kunjungan kerja Komandan KRI Marlin-877 Letkol Laut (P) Rahmad Kurniawan (kanan), Selasa (14/4). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai membahas isu strategis dalam pertemuan dengan Panglima Komando Daerah Militer XXI/Radin Inten dan Komandan KRI Marlin-877.

Pertemuan tersebut sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi yang selama terjalin antara TNI dan Bea Cukai.

Dalam rangka memperkuat sinergi antarinstansi, Kepala Kantor Bea Cukai Sumatera Bagian Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Pangdam XXI/Radin Inten, Rabu (8/4).

Pada Selasa (14/4), Bea Cukai Tarakan menerima kunjungan kerja Komandan KRI Marlin-877, satuan Koarmada II (Kodaeral VI Makassar) Letkol Laut (P) Rahmad Kurniawan yang saat ini tengah melaksanakan Operasi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (PAM ALKI) II (BKO Guskamla II) di wilayah perairan Kalimantan Utara.

“Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama dalam pengawasan serta penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, khususnya dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan wilayah,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Senin (20/4).

Dia menegaskan komitmen Bea Cukai untuk bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi masyarakat dan mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

“Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin kerja sama yang semakin solid antara Bea Cukai dan TNI dalam mendukung optimalisasi pengawasan terhadap lalu lintas barang dan sarana pengangkut, serta menjaga kedaulatan dan keamanan negara di wilayah Sumatra Bagian Barat dan Kalimantan Utara,” ujarnya. (mrk/jpnn)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

isu strategis  Pangdam XXI/Raden Inten  Bea Cukai  Komandan KRI  Kepabeanan  Cukai  Budi Prasetiyo 
