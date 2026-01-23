Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bertemu Petinggi DPR, Fadlun Sampaikan Tuntutan 16 Forum PPPK, Berikut 5 Poin Penting

Jumat, 23 Januari 2026 – 09:45 WIB
Bertemu Petinggi DPR, Fadlun Sampaikan Tuntutan 16 Forum PPPK, Berikut 5 Poin Penting
Sebanyak 16 forum PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) bertemu pimpinan Komisi II DPR RI. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut perjuangan AMP untuk meraih status PNS. Foto: Dok. AMP for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 16 forum PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) bertemu pimpinan Komisi II DPR RI.

Pertemuan ini sebagai tindak lanjut perjuangan AMP untuk meraih status PNS.

Ketua umum AMP Fadlun Abdillah menyampaikan audiensi dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima dan anggota Giri Ramanda Kiemas sebagai pertemuan awal.

AMP akan sowan juga ke fraksi-fraksi lainnya untuk menggalang dukungan.

"Pak Aria Bima meminta kami beraudiensi juga dengan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Pak Taufan Pawe dari Golkar, Pak Mardani Ali Sera dari PKS," kata Fadlun kepada JPNN, Jumat (23/1/2026).

Dia kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan 16 forum PPPK yang bergabung dalam Aliansi Merah Putih sebagai berikut:

1. Tak ada dualisme antara ASN dan PPPK.

Amanat UU 20 Tahun 2023 belum terealisasi maksimal karena masih banyak daerah belum menyelesaikan honorernya melalui pengangkatan PPPK. Ini menimpa daerah-daerah yang APBD-nya kecil.

Ketum AMP Fadlun Abdillah bertemu petinggi DPR membawa tuntutan 16 Forum PPPK. Berikut ini poin-poinnya?

TAGS   DPR  PPPK  ASN  tenaga honorer 
